thunberg e albanese delle piazze pro pal e dello sciopero della sinistra

La due giorni di piazza che si apre oggi ha due volti simbolici: Francesca Albanese e Greta Thunberg, le “star” annunciate dello sciopero generale e della manifestazione nazionale per la Palestina di domani. L'arrivo della relatrice Onu sui Territori occupati e dell'attivista climatica più nota al mondo, oggi a Genova e domani a Roma, ha già acceso il clima, insieme al sostegno del fondatore dei Pink Floyd Roger Waters che ha inviato un video ai portuali della capoluogo ligure. Un segnale del peso politico e mediatico che accompagna una mobilitazione “a rischio elevato”, soprattutto dopo il precedente di Bologna. 🔗 Leggi su Iltempo.it

