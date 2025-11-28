Thunberg e Albanese delle piazze pro-Pal e dello sciopero della Sinistra
La due giorni di piazza che si apre oggi ha due volti simbolici: Francesca Albanese e Greta Thunberg, le “star” annunciate dello sciopero generale e della manifestazione nazionale per la Palestina di domani. L'arrivo della relatrice Onu sui Territori occupati e dell'attivista climatica più nota al mondo, oggi a Genova e domani a Roma, ha già acceso il clima, insieme al sostegno del fondatore dei Pink Floyd Roger Waters che ha inviato un video ai portuali della capoluogo ligure. Un segnale del peso politico e mediatico che accompagna una mobilitazione “a rischio elevato”, soprattutto dopo il precedente di Bologna. 🔗 Leggi su Iltempo.it
