Thunberg e Albanese delle piazze pro-Pal e dello sciopero della Sinistra

Iltempo.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La due giorni di piazza che si apre oggi ha due volti simbolici: Francesca Albanese e Greta Thunberg, le “star” annunciate dello sciopero generale e della manifestazione nazionale per la Palestina di domani. L'arrivo della relatrice Onu sui Territori occupati e dell'attivista climatica più nota al mondo, oggi a Genova e domani a Roma, ha già acceso il clima, insieme al sostegno del fondatore dei Pink Floyd Roger Waters che ha inviato un video ai portuali della capoluogo ligure. Un segnale del peso politico e mediatico che accompagna una mobilitazione “a rischio elevato”, soprattutto dopo il precedente di Bologna. 🔗 Leggi su Iltempo.it

thunberg e albanese delle piazze pro pal e dello sciopero della sinistra

© Iltempo.it - Thunberg e Albanese delle piazze pro-Pal e dello sciopero della Sinistra

Scopri altri approfondimenti

thunberg albanese piazze proThunberg e Albanese delle piazze pro-Pal e dello sciopero della Sinistra - La due giorni di piazza che si apre oggi ha due volti simbolici: Francesca Albanese e Greta Thunberg, le “star” annunciate dello sciopero ... Si legge su iltempo.it

thunberg albanese piazze proFrancesca Albanese e Greta Thunberg arruolate da Hamas, il murales-provocazione a Roma: «Sono megafono della jihad» - L’opera dell'artista aleXsandro Palombo contro le due icone del mondo pro- Come scrive msn.com

thunberg albanese piazze proSciopero di venerdì a Genova: le Pro-Pal Thunberg e Albanese in piazza con l’ebreo Ovadia - Gli attivisti Greta Thunberg e Thiago Avila, la discussa relatrice speciale dell’Onu per la Palestina Francesca Albanese, l’ex ministro greco Gianis Varoufakis, il giornalista statunitense Chris Hedge ... Segnala ligurianotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Thunberg Albanese Piazze Pro