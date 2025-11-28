Theia da dove veniva il pianeta che diede origine alla Luna? Una nuova ipotesi riscrive la storia

Wired.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo un recente studio, il pianeta che si scontrò con la Terra primordiale si sarebbe formato vicino al Sole e non ai margini del sistema solare come credevamo. 🔗 Leggi su Wired.it

theia da dove veniva il pianeta che diede origine alla luna una nuova ipotesi riscrive la storia

© Wired.it - Theia, da dove veniva il pianeta che diede origine alla Luna? Una nuova ipotesi riscrive la storia

Approfondisci con queste news

theia veniva pianeta diedeRicostruito l'identikit del pianeta Theia: dal suo impatto con la Terra è nata la Luna - Si era formato molto vicino al Sole e si scontrò con la Terra primordiale appena 100 milioni di anni dopo la nascita del Sistema Solare: è l'identikit di Theia, l'antico pianeta dalle dimensioni ... Come scrive giornaletrentino.it

theia veniva pianeta diedeUn grande urto tra la Terra e Theia, pianeta fantasma: ecco spiegata l’origine della Luna - L’impatto sembra l’ipotesi giusta per capire come si è formato il nostro satellite naturale e da dove proveniva il pianeta responsabile dell’urto ... ilsole24ore.com scrive

theia veniva pianeta diedeÈ stata fatta un'importante scoperta sulla vera origine della Luna - Svelato il mistero di Theia: un nuovo studio conferma che il pianeta che formò la Luna proveniva dal Sistema Solare interno, spiegando la perfetta somiglianza chimica con la Terra. Riporta libero.it

Cerca Video su questo argomento: Theia Veniva Pianeta Diede