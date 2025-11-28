Theia da dove veniva il pianeta che diede origine alla Luna? Una nuova ipotesi riscrive la storia

Secondo un recente studio, il pianeta che si scontrò con la Terra primordiale si sarebbe formato vicino al Sole e non ai margini del sistema solare come credevamo. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Theia, da dove veniva il pianeta che diede origine alla Luna? Una nuova ipotesi riscrive la storia

Approfondisci con queste news

Ma quindi, Selene o Artemide? In realtà prima di Artemide, la Luna aveva già una sua dea: Selene. Selene era figlia dei Titani Iperione e Theia. Aveva due fratelli famosi: Helios, dio del Sole, ed Eos, dea dell’aurora. Secondo il mito, Selene ebbe molti figli. Co - facebook.com Vai su Facebook

Ricostruito l'identikit del pianeta Theia: dal suo impatto con la Terra è nata la Luna - Si era formato molto vicino al Sole e si scontrò con la Terra primordiale appena 100 milioni di anni dopo la nascita del Sistema Solare: è l'identikit di Theia, l'antico pianeta dalle dimensioni ... Come scrive giornaletrentino.it

Un grande urto tra la Terra e Theia, pianeta fantasma: ecco spiegata l’origine della Luna - L’impatto sembra l’ipotesi giusta per capire come si è formato il nostro satellite naturale e da dove proveniva il pianeta responsabile dell’urto ... ilsole24ore.com scrive

È stata fatta un'importante scoperta sulla vera origine della Luna - Svelato il mistero di Theia: un nuovo studio conferma che il pianeta che formò la Luna proveniva dal Sistema Solare interno, spiegando la perfetta somiglianza chimica con la Terra. Riporta libero.it