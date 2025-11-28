The walking dead | il paese che ha scoperto come sopravvivere agli zombie
rivelazioni sulla percezione di Londra come rifugio sicuro nell’universo di “The Walking Dead”. Nel corso della seconda stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon, una narrazione aveva suggerito che l’Inghilterra fosse un esempio di resistenza efficace all’epidemia di zombie. Questa rappresentazione aveva alimentato l’idea che il Regno Unito fosse l’unico paese capace di contenere il virus, offrendo una sorta di rifugio e di punto di partenza per ricostruire la civiltà. il contesto narrativo e le aspettative generate. La storia aveva creato l’immagine di un “paese immune”, grazie a caratteristiche come l’ insularità e la capacità di adottare misure rapide e coordinate per isolarsi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
