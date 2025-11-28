The Voice Senior | stasera il terzo appuntamento

Ildifforme.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terzo appuntamento con The Voice Senior stasera, Antonella Clerici condurrà le blind Auditions, la fase iniziale della gara. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

the voice senior stasera il terzo appuntamento

© Ildifforme.it - The Voice Senior: stasera il terzo appuntamento

News recenti che potrebbero piacerti

the voice senior staseraThe voice senior stasera in tv venerdì 28 novembre su Rai 1: le anticipazioni della puntata - Nuovo appuntamento con The voice senior, in onda questa sera, venerdì 28 novembre, su Rai 1. Da corrieredellumbria.it

the voice senior staseraThe Voice Senior, anticipazioni terza puntata del 28 novembre: proseguono le Blind Auditions - The Voice Senior stasera su Rai 1: anticipazioni terza puntata del 28 novembre 2025 con Antonella Clerici e i coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. Scrive lifestyleblog.it

the voice senior staseraProseguono le Blind audition di “The Voice Senior 2025”. Chi saranno i nuovi prescelti dai coach? - Arisa, Loredana Bertè, Nek e Clementino insieme a Rocco Hunt dovranno selezionare in totale 24 concorrenti che passeranno alla semifinale ... Da iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: The Voice Senior Stasera