The Voice Senior le anticipazioni della puntata di venerdì 28 novembre
Oggi, venerdì 28 novembre, in prima serata su Rai1, in onda la terza puntata della sesta stagione per il talent show condotto da Antonella Clerici. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
The Voice Senior, venerdì 28 novembre: anticipazioni Blind Auditions (Adnkronos) - Torna oggi venerdì 28 novembre in prima serata 'The Voice Senior', il talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese, condotto da Antonella Clerici. In questa nuov - facebook.com Vai su Facebook
Grazie di cuore a @THEVOICE_ITALY per avermi ospitato nella puntata di ieri di The Voice Senior! È stato bellissimo #TheVoiceSenior Vai su X
The Voice Senior, le anticipazioni della puntata di venerdì 28 novembre - Oggi, venerdì 28 novembre, in prima serata su Rai1, in onda la terza puntata della sesta stagione per il talent show condotto da Antonella Clerici. Scrive comingsoon.it
The Voice Senior, anticipazioni terza puntata del 28 novembre: proseguono le Blind Auditions - The Voice Senior stasera su Rai 1: anticipazioni terza puntata del 28 novembre 2025 con Antonella Clerici e i coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. Come scrive lifestyleblog.it
The Voice Senior, anticipazioni del 28 novembre: la sfida delle Blind Auditions continua - Terza puntata di audizioni al buio a “The Voice Senior”: cosa aspettarsi da questo nuovo appuntamento del talent show di Rai1 ... dilei.it scrive