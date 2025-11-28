Torna, come ogni venerdì in prima serata su Rai1, l’appuntamento con le emozioni di The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici, che celebra il talento vocale over 60. Il 28 novembre il sipario si alza per la terza e attesissima puntata di una stagione che si preannuncia ricca di sorprese e di storie toccanti, con il cuore della gara ancora incentrato sulle celebri Blind Auditions. The Voice Senior, le anticipazioni del 28 novembre. La sesta edizione del programma vede in giuria un mix di pilastri confermati e new entry che hanno subito conquistato il pubblico. Al fianco degli storici coach, l’irriverente e iconica Loredana Bertè, la sensibile Arisa e il brillante Clementino, troviamo due volti nuovi a condividere le poltrone rosse: Nek e Rocco Hunt, quest’ultimo in coppia con il rapper, formando un duo inedito e scoppiettante. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - The Voice Senior, anticipazioni del 28 novembre: la sfida delle Blind Auditions continua