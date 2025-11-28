The Voice Senior 2025 | tutto quello che c’è da sapere sulla terza puntata

The Voice Senior 2025: cast, giudici, quante puntate e streaming. Questa sera, venerdì 28 novembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata di The Voice Senior 2025, la nuova edizione del talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese, condotto dall’impareggiabile padrona di casa, Antonella Clerici. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (cast e giudici). Grandi novità per la sesta stagione: accanto ai confermatissimi Loredana Bertè, Arisa e Clementino, fanno il loro ingresso come coach nella giuria di The Voice Senior due tra le voci più amate della musica italiana: Nek e Rocco Hunt, quest’ultimo in coppia con Clementino, con il quale condividerà l’ambita poltrona. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - The Voice Senior 2025: tutto quello che c’è da sapere sulla terza puntata

