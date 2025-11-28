The Social Hub Roma ribalta il Black Friday | calma creatività e comunità all’insegna dell’artigianato
Quando l’eco del Black Friday comincia a riempire i e i carrelli digitali di tutti coloro che dispongono di una qualche connessione web, c’è un luogo che sceglie di cambiare completamente prospettiva: The Social Hub a Roma, fa sì che la corsa allo sconto lasci spazio alla calma, le offerte lampo cedano il passo ai gesti artigianali e l’idea stessa di shopping venga “riletta” attraverso relazioni, creatività e socialità. Non serve correre: basta entrare e respirare un ritmo diverso, fatto di mani che lavorano, storie locali e incontri reali. LEGGI ANCHE: — A Roma il Black Friday diventa una festa di quartiere: artigiani, musica e slow shopping The Social Hub Roma: un antidoto alla frenesia del Black Friday. 🔗 Leggi su Funweek.it
Argomenti simili trattati di recente
Lontano dai social nel Paese reale, nelle cosiddette periferie di #Roma al @teatrobibliotecaquarticciolo con @gxp_roma @gxp_italia @sant.egidio con le ragazze e i ragazzi delle scuole del #quarticciolo per parlare di #pace #guerra #noriarmo #noarmi #armi - facebook.com Vai su Facebook
#Celik esalta i tifosi della #Roma: le ironie sui social tra Cafu e Ronaldo si moltiplicano Vai su X
The Social Hub Roma ribalta il Black Friday: calma, creatività e comunità all'insegna dell’artigianato - The Social Hub Roma ribalta il Black Friday: calma, creatività e socialità sostituiscono offerte lampo e frenesia in un’esperienza artigianale reale. Come scrive msn.com
Tre nuove aperture per The Social Hub nel 2025: Firenze, Roma e Porto (Portogallo) - aprirà due nuove sedi in Italia, rispettivamente a Firenze Belfiore e a Roma San Lorenzo (raddoppiando la presenza con ... ilsole24ore.com scrive
The Social Hub sbarca a Roma: 114 milioni per il nuovo distretto nell’Ex Dogana - The Social Hub (Tsh) arriva nella Capitale con un investimento di oltre 114 milioni di euro, portando la sua ... Si legge su ilsole24ore.com