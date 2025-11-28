The Rocky Horror Show al Brancaccio cinquant’anni dopo diverte e scandalizza ancora

Per il cinquantesimo anniversario dell’avvento sconvolgente di The Rocky Horror Picture Show sul grande schermo, una nuova (benché sostanzialmente fedele) versione dello spettacolo originale, da cui il film fu tratto, è giunta nei teatri italiani. Il film, firmato da Jim Sharman, basato ovviamente sull’opera originale di Richard O’Brien, si è imposto in mezzo secolo di culto come un monumento all’oltraggio, un’ode alla diversità, al vizio, all’eccesso, alla trasgressione. Una coppia di giovani sposini, goffi e ingenui si perde “in una notte buia e tempestosa” e trova rifugio in un inquietante castello à la Dracula, accolti da un inquietante maggiordomo deforme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

