The Punisher Thomas Jane ammette | Ero completamente inadatto al ruolo di Frank Castle

Anni dopo la sua interpretazione del Punitore della Marvel, l'attore torna sulla sua scelta nel ruolo giudicandola in maniera negativa anche se ha comunque saputo riportare una certa sfumatura del personaggio Quando il film The Punisher con Thomas Jane uscì nelle sale nel 2004 fu stroncato dalla critica anche se era un periodo molto diverso per i cinecomic, un'era precedente all'esplosione del genere con la trilogia sul Cavaliere Oscuro prima e il Marvel Cinematic Universe poi. Il film abbracciava con entusiasmo il lato pulp dei film di serie B, e John Travolta era un villain semplicemente esagerato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

