The Odyssey | a dicembre nelle sale un' anteprima di 6 minuti in IMAX

Da tempo circolavano voci sul primo trailer del kolossal di Christopher Nolan nelle sale con Avatar, ma adesso sembra che il filmato sarà un vero e proprio prologo introduttivo della durata di sei minuti Il primo trailer ufficiale di The Odyssey di Christopher Nolan dovrebbe debuttare nelle sale prima di Avatar: Fuoco e Cenere, in uscita il 17 dicembre prossimo, scelta coerente dato che il teaser di Oppenheimer era stato proiettato davanti a Avatar: La via dell'acqua. Detto questo, più di recente si erano intensificate le voci secondo cui avremmo potuto vedere un nuovo filmato una settimana prima, ovvero a partire dal 12 dicembre, durante le proiezioni in IMAX 70 mm nelle sale americane di I Peccatori e Una battaglia dopo l'altra della Warner Bros, di ritorno in sala per la stagione dei premi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

