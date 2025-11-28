The Last Case of John Morley Recensione | un noir psicologico che non ti lascia andare
The Last Case of John Morley è un’esperienza narrativa intensa, raffinata e sorprendentemente emotiva, capace di catturare l’attenzione fin dai primi minuti e trascinarla in una spirale di ricordi, ossessioni e verità sepolte. Non è semplicemente un gioco investigativo, ma un viaggio nella mente di un uomo segnato da un passato che torna a bussare alla porta proprio quando credeva di esserne finalmente uscito. Indossiamo i panni di John Morley, detective degli anni Quaranta con un passato tormentato e un corpo ancora segnato da ferite fisiche e psicologiche. Il suo ritorno in ufficio dopo mesi di ricovero non è un semplice nuovo inizio, ma l’ultimo capitolo di una storia sospesa. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
