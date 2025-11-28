the black blues brothers natale gratis a teatro

Lucca, 28 novembre 2025 – Papa Francesco una volta li ha definiti “cinque artigiani di bellezza”: dopo un tour mondiale di oltre mille date e 650mila spettatori i performer di ‘ The black blues brothers ’ arrivano a Lucca. E’ questo il regalo di Natale che Bper e Fondazione Banca del Monte hanno voluto fare alla città: una festa acrobatica a ritmo di musica sul palco del Teatro del Giglio-Giacomo Puccini. L’appuntamento è per il 10 dicembre alle 21: l’ingresso è libero, ma per accedere è necessario il biglietto da ritirare gratuitamente a partire dal 6 dicembre. “Questo è il terzo anno ormai che come istituti bancari vogliamo mostrare la nostra vicinanza alla città, non solo come ente di credito ma anche e soprattutto come motore culturale – sottolineano il responsabile territoriale reatil Toscana Bper Banca Paolo Nini e la vicepresidente della Fondazione Bml Silvia del Carlo – Portare a Lucca uno spettacolo ‘fuori dal comune’ è il nostro modo per augurare a tutti un Buon Natale”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

