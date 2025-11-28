The Black Blues Brothers Natale gratis a teatro
Lucca, 28 novembre 2025 – Papa Francesco una volta li ha definiti “cinque artigiani di bellezza”: dopo un tour mondiale di oltre mille date e 650mila spettatori i performer di ‘ The black blues brothers ’ arrivano a Lucca. E’ questo il regalo di Natale che Bper e Fondazione Banca del Monte hanno voluto fare alla città: una festa acrobatica a ritmo di musica sul palco del Teatro del Giglio-Giacomo Puccini. L’appuntamento è per il 10 dicembre alle 21: l’ingresso è libero, ma per accedere è necessario il biglietto da ritirare gratuitamente a partire dal 6 dicembre. “Questo è il terzo anno ormai che come istituti bancari vogliamo mostrare la nostra vicinanza alla città, non solo come ente di credito ma anche e soprattutto come motore culturale – sottolineano il responsabile territoriale reatil Toscana Bper Banca Paolo Nini e la vicepresidente della Fondazione Bml Silvia del Carlo – Portare a Lucca uno spettacolo ‘fuori dal comune’ è il nostro modo per augurare a tutti un Buon Natale”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
THE BLACK BLUES BROTHERS una festa acrobatica a ritmo di musica, unita alla bellezza atletica e artistica di cinque formidabili performer, nello spettacolo di Natale offerto alla Città di Lucca da BPER Banca e Fondazione Banca del Monte di Lucca Ticket g - facebook.com Vai su Facebook
The Black Blues Brothers, Natale gratis a teatro - È quella che va in scena al Giglio ‘offerta’ da Bper Banca e Fondazione BmL ... Si legge su lanazione.it
San Pietro, papa Francesco divertito dai Black Blues Brothers - Papa Francesco, al termine dell'udienza generale del mercoledì, ha sorriso divertito dopo aver assistito allo spettacolo del gruppo circense The Black Blues Brothers. Da ilmessaggero.it
Acrobazie, musica e tanta energia Ecco i ’The Black Blues Brothers’ - Cinque acrobati portano sul palco l’energia della loro terra, il Kenya, in uno spettacolo che ha girato tutto il mondo. Scrive lanazione.it