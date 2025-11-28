testata halo 3 e counter strike 2 si uniscono nel progetto misriah mod

il ritorno di halo 3 attraverso il mod project misriah in counter-strike 2. La scena dei videogiochi continua a sorprendere, portando innovazioni e connessioni tra franchise molto distanti tra loro. Recentemente, gli appassionati di Halo 3 hanno ottenuto una novità che riaccende l’interesse per il celebre sparatutto di Bungie e Microsoft. Si tratta del rilancio di un’esperienza di gioco ispirata a Halo 3 tramite un mod per Counter-Strike 2, chiamato Project Misriah. Questo progetto consente ai videogiocatori di rivivere alcune delle mappe e delle atmosfere più iconiche del terzo capitolo, offrendo una nuova interpretazione nel contesto di un classico FPS come Counter-Strike. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

