Testaccio costituita la Fondazione Mattatoio | Gestirà uno dei centri culturali più grandi d' Europa

Romatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata costituita in Campidoglio la Fondazione Mattatoio di Roma – Città delle Arti, che riceve in concessione e diritto d’uso il complesso dell’ex Mattatoio di Testaccio, in fase di completamento. A firmare il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e il rettore dell’Università Roma Tre. 🔗 Leggi su Romatoday.it

