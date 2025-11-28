Testaccio costituita la Fondazione Mattatoio | Gestirà uno dei centri culturali più grandi d' Europa
È stata costituita in Campidoglio la Fondazione Mattatoio di Roma – Città delle Arti, che riceve in concessione e diritto d’uso il complesso dell’ex Mattatoio di Testaccio, in fase di completamento. A firmare il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e il rettore dell’Università Roma Tre. 🔗 Leggi su Romatoday.it
