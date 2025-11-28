Terrorismo a Washington L' ipotesi della pena di morte

I due militari della Guardia Nazionale ridotti in fin di vita mentre pattugliavano le strade nei pressi della Casa Bianca sembra che siano stati vittime di un vero e proprio agguato: è quanto emerge dalle prime ricostruzioni della sparatoria avvenuta mercoledì pomeriggio a Washington, che l'Fbi sta indagando come un atto di terrorismo. I due militari, che si trovano in condizioni critiche, sono stati identificati come Sarah Beckstrom, 20 anni, e Andrew Wolfe, 24 anni. «Questo atroce assalto è stato un atto di malvagità, di odio e di terrore. È stato un crimine contro la nostra intera nazione, contro l'umanità intera», ha detto il presidente Donald Trump parlando all'America, e ribadendo che «i cuori di tutto il popolo Usa sono con i due soldati e con le loro famiglie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

