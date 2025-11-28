Terribile incidente sul lavoro a Caselette | operaio edile precipita da nove metri morto il 63enne

Torinotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un operaio edile di 63 anni, di origini rumene, è morto nella tarda mattinata di oggi, venerdì 28 novembre 2025, precipitando da un'altezza di nove metri dal cantiere di ristrutturazione di una casa privata in via Molino a Caselette. Inutili tutti i soccorsi da parte dei sanitari del 118 Azienda. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Terribile incidente sul lavoro a Caselette: operaio edile precipita da nove metri in un cantiere, morto - Un operaio edile sulla sessantina è morto nella tarda mattinata di oggi, venerdì 28 novembre 2025, precipitando da un'altezza di nove metri in un cantiere edile in via Molino a Caselette. Segnala torinotoday.it

terribile incidente lavoro caseletteIncidente mortale sul lavoro: un operaio precipita da nove metri a Caselette - Operaio 60enne muore dopo una caduta da nove metri in un cantiere di Caselette. quotidianopiemontese.it scrive

terribile incidente lavoro caseletteTRAGEDIA IN VALSUSA: UOMO MUORE IN CANTIERE, INCIDENTE SUL LAVORO - Le ambulanze 118 sono intervenute venerdì mattina 28 novembre, a Caselette in via Molino 23: dove si è verificato un incidente sul lavoro. Segnala valsusaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Terribile Incidente Lavoro Caselette