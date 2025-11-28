Terribile incidente sul lavoro a Caselette | operaio edile precipita da nove metri morto il 63enne
Un operaio edile di 63 anni, di origini rumene, è morto nella tarda mattinata di oggi, venerdì 28 novembre 2025, precipitando da un'altezza di nove metri dal cantiere di ristrutturazione di una casa privata in via Molino a Caselette. Inutili tutti i soccorsi da parte dei sanitari del 118 Azienda. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
