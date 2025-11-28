Terremoto ai Campi Flegrei scossa intensa avvertita alle 16.29 | accompagnata da un boato
Nuovo terremoto registrato nella caldera dei Campi Flegrei, dopo lo sciame sismico che si è verificato nella mattinata odierna. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Terremoto avvertito a Napoli e Pozzuoli, "concluso sciame sismico nei Campi Flegrei" - facebook.com Vai su Facebook
#terremoto nei Campi Flegrei segnalato dagli utenti dell'app Rilevatore Terremoto. 321 segnalazioni in un raggio di 38km. Scarica la app da sismo.app/it/download per ricevere allerte in tempo reale Vai su X
Terremoto Campi Flegrei oggi: scossa di magnitudo 3.3 avvertita da Bacoli a Napoli - Una scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano alle ore 23,21 nei Campi Flegrei. Scrive ilmattino.it
Campi Flegrei, terremoto di magnitudo 3.3: la terra trema in tutta l'area - A rilevarlo, ad una profondità di 2,7 km, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Secondo tg24.sky.it
Tremano ancora i Campi Flegrei: oltre 15 scosse avvertite - Percepite più di 15 vibrazioni del terreno nella zona dei Campi Flegrei, estesa area vulcanica che include parte della conurbazione puteolana. 2anews.it scrive