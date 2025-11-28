Terremoto ai Campi Flegrei scossa intensa avvertita alle 16.29 | accompagnata da un boato

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo terremoto registrato nella caldera dei Campi Flegrei, dopo lo sciame sismico che si è verificato nella mattinata odierna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

terremoto campi flegrei scossaTerremoto Campi Flegrei oggi: scossa di magnitudo 3.3 avvertita da Bacoli a Napoli - Una scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano alle ore 23,21 nei Campi Flegrei. Scrive ilmattino.it

terremoto campi flegrei scossaCampi Flegrei, terremoto di magnitudo 3.3: la terra trema in tutta l'area - A rilevarlo, ad una profondità di 2,7 km, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Secondo tg24.sky.it

terremoto campi flegrei scossaTremano ancora i Campi Flegrei: oltre 15 scosse avvertite - Percepite più di 15 vibrazioni del terreno nella zona dei Campi Flegrei, estesa area vulcanica che include parte della conurbazione puteolana. 2anews.it scrive

