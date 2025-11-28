Terremoto ai Campi Flegrei e sisma seguito dal forte boato paura per lo sciame avvertito in diversi quartieri

Notizie.virgilio.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Doppio terremoto ai Campi Flegrei avvertito anche a Napoli, boato subito dopo l'inizio delle scosse, paura tra gli abitanti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

terremoto ai campi flegrei e sisma seguito dal forte boato paura per lo sciame avvertito in diversi quartieri

© Notizie.virgilio.it - Terremoto ai Campi Flegrei e sisma seguito dal forte boato, paura per lo sciame avvertito in diversi quartieri

Altre letture consigliate

terremoto campi flegrei sismaTerremoto Campi Flegrei oggi: scossa di magnitudo 3.3 avvertita da Bacoli a Napoli - Una scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano alle ore 23,21 nei Campi Flegrei. Si legge su ilmattino.it

terremoto campi flegrei sismaTerremoto ai Campi Flegrei, scossa intensa avvertita alle 16.29: accompagnata da un boato - Nuovo terremoto registrato nella caldera dei Campi Flegrei, dopo lo sciame sismico che si è verificato nella mattinata odierna ... Secondo fanpage.it

terremoto campi flegrei sismaCampi Flegrei, terremoto di magnitudo 3.3: la terra trema in tutta l'area - A rilevarlo, ad una profondità di 2,7 km, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Campi Flegrei Sisma