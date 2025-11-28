Terrasini in lacrime per la morte di Carlo Orlando anima del Sea Club a Cala Rossa
Terrasini a lutto per la morte di Carlo Orlando, gestore del famoso stabilimento balneare Sea Club, a Cala Rossa. Si è arreso a una lunga malattia. Aveva 72 anni. A dare l'annuncio della sua morte è stato il sindaco Giosuè Maniaci. “Vogliamo stringerci accanto ai figli Vittorio, Alessandra e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
