Terni simulazioni ed esercitazioni in volo | canadair in azione sopra la città
Simulazioni di incidenti e lanci coordinati a cura dei vigili del fuoco. Sono in corso gli esami per ottenere l’abilitazione a Direttori delle operazioni di spegnimento degli incendi. L’aviosuperficie Alvaro Leonardi infatti sta ospitando le attività che sono state programmate nel corso della. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Treni espressi Porta San Paolo–Lido Centro: simulazioni mostrano che possono convivere con una cadenza di 10 minuti delle corse ordinarie. odisseaquotidiana.com/2025/05/roma-l… #RomaLido #Ostia Vai su X
Massimo Canducci. . Due parole a margine della Terni Digital Week del mese scorso - facebook.com Vai su Facebook
Simulazione di emergenza Ast: scatta il test del piano e dell’It-Alert - Mercoledì 19 novembre, dalle 16 alle 20, la Protezione civile comunale e la Prefettura coordineranno un’esercitazione del piano di emergenza esterna dell’impianto Arvedi- Si legge su umbria24.it
Simulazione incidente chimico Ast: via al test con It-Alert - I telefoni, nel raggio di due chilometri dallo stabilimento, sono stati raggiunti dal messaggio intorno alle 1 ... Secondo umbria24.it
Esercitazione di protezione civile mercoledì 19 all'Ast - È stata programmata, per il pomeriggio di mercoledì 19 novembre, un'esercitazione della versione aggiornata del Piano di emergenza esterna (Pee) relativo all'impianto Arvedi Ast, a Terni. Scrive ansa.it