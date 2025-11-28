Terni Marco Iapadre annuncia | Partono i lavori in via Martin Luther King Provvedimenti alla circolazione stradale ORDINANZA

Ternitoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Dopo il tanto atteso intervento di via del Centenario, che verrà concluso venerdì notte, da lunedì mattina si procederà con i lavori di asfaltatura di via Martin Luther King, un altro dei principali assi stradali del Comune che richiedeva un intervento urgente e non più differibile in quanto. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

