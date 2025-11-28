Terni Enrico Galiano presenta ‘Meglio veri che perfetti’ | Valore educativo della scuola come luogo di crescita autentica
Dalle aule scolastiche ai social, fino al palcoscenico del Secci. Il teatro ospiterà l’incontro ‘Meglio veri che perfetti’ a cura di Enrico Galiano. Lo scrittore, docente e divulgatore sarà a Terni il prossimo sabato 6 dicembre (ore 21). L’iniziativa è stata presentata stamattina, venerdì 28. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Approfondisci con queste news
AM Terni Television. . Presentato il libro sullo scultore Enrico Quattrini "Da Todi, nel Mondo" - facebook.com Vai su Facebook
“Stato di avanzamento e prospettive di completamento e messa in attività della Piastra logistica di Terni/Narni” A Enrico Melasecche (Lega) risponde l’assessore Francesco De Rebotti consiglio.regione.umbria.it/informazione/n… Vai su X
‘Meglio veri che perfetti’, Enrico Galiano a Terni: spettacolo per tutti, al teatro Secci - Dai social a Terni, Enrico Galiano presenta ‘Meglio veri che perfetti’ — una serata dedicata alla scuola e all’autenticità. Lo riporta umbria24.it
Enrico Galiano lo scrittore che parla la lingua dei ragazzi - Oggi il Liceo Vittoria Colonna di Arezzo si trasforma in un palcoscenico d’eccezione: Enrico Galiano, lo scrittore che parla la lingua dei ragazzi, arriva in città. Da lanazione.it
Enrico Galiano presenta il suo libro - state con noi”, la rassegna di incontri con... Come scrive ilrestodelcarlino.it