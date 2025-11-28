Terni Enrico Galiano presenta ‘Meglio veri che perfetti’ | Valore educativo della scuola come luogo di crescita autentica

Dalle aule scolastiche ai social, fino al palcoscenico del Secci. Il teatro ospiterà l’incontro ‘Meglio veri che perfetti’ a cura di Enrico Galiano. Lo scrittore, docente e divulgatore sarà a Terni il prossimo sabato 6 dicembre (ore 21).  L’iniziativa è stata presentata stamattina, venerdì 28. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

