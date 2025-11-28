Terni concluso il primo corso per operatori DOS | nuove unità abilitate alla direzione delle operazioni di spegnimento

Si è concluso oggi, presso il Centro di Formazione di Terni, il primo corso dedicato agli operatori D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento), una figura chiave nel coordinamento degli interventi antincendio boschivi. L’iniziativa, promossa dalla Direzione Centrale per la Formazione, ha portato all’abilitazione di nuove unità che saranno ora incaricate della direzione e del coordinamento delle squadre di intervento a terra e dei mezzi aerei impegnati nelle attività di spegnimento. Il percorso formativo, della durata di due settimane, ha combinato sessioni teoriche e pratiche. I moduli hanno riguardato cartografia e orientamento in ambiente rurale e forestale, topografia applicata al soccorso, meteorologia operativa e standardizzazione del linguaggio aeronautico ICAO. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

