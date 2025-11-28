Ternana penalizzazione ed esclusione del Rimini | come cambia la classifica dei rossoverdi
Una decisione ormai prossima ad essere ufficializzata. La società del Rimini è infatti in procinto di essere esclusa dal torneo. Ripercussioni dirette sulla Ternana e sulle altre squadre che hanno incontrato i biancorossi e classifica da rimodulare. Una compagine in meno che equivale ad un turno. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
