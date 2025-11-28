Tenta di strangolare la moglie con un cavo elettrico poi fugge in macchina ubriaco
Ha colpito la moglie in faccia, più volte. Poi ha cercato di soffocarla con un cavo elettrico. Una brutale aggressione avvenuta nei dintorni di Luino, in provincia di Varese, proprio in concomitanza della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Protagonista un. 🔗 Leggi su Today.it
Altre letture consigliate
NanoTV. . #Avellino -A16, tenta di strangolare la moglie in furgone davanti al figlio: arrestato dalla Polstrada. Servizio di #RitaGiaquinto #NanoTG #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook
Tenta di strangolare la moglie e figlioletto salvati dalla Polstrada cronachesalerno.it/tenta-di-stran… cronachesalerno.it/tenta-di-stran… Vai su X