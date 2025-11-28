Tenta di soffocare la moglie con un cavo elettrico arrestato 48enne | attivato il codice rosso in ospedale

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 48enne ha aggredito la moglie tentando di soffocarla con un cavo elettrico. L'uomo è stato arrestato in flagranza. Nel frattempo, la donna è stata trasferita in ospedale dove è stato attivato il Codice Rosso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

