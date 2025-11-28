Tenta di soffocare la moglie con un cavo elettrico arrestato 48enne | attivato il codice rosso in ospedale
Un 48enne ha aggredito la moglie tentando di soffocarla con un cavo elettrico. L'uomo è stato arrestato in flagranza. Nel frattempo, la donna è stata trasferita in ospedale dove è stato attivato il Codice Rosso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
In preda alla disperazione, Susanna tenta il suicidio. Candy la salva in quel momento cruciale, facendola ragionare e convincendola a non compiere l'atto estremo. È questo evento che consolida la decisione di Terence e convince Candy che deve farsi da pa - facebook.com Vai su Facebook
Tenta di soffocare la moglie con un cavo elettrico, arrestato 48enne: attivato il codice rosso in ospedale - Nel frattempo, la donna è stata trasferita in ospedale dove è stato attivato il ... fanpage.it scrive