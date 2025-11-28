Tengono i ricavi aziende in salute Ombre da caro-energia e mercati
di Luca Dal Prato All’interno della classifica Top 500 Romagna sono presenti 184 società che operano nel territorio ravennate (rispetto alle 193 del 2023) ovvero il 36,8% delle aziende esaminate rispetto al 38,6% dello scorso anno. All’interno delle prime dieci posizioni sono presenti tre società insediate nel territorio ravennate – Eurovo s.r.l. in 7ª posizione, Bunge Italia S.p.A. in 9ª (che, singolarmente, superano il miliardo di euro di ricavi) e Gruppo Villa Maria S.p.A. in 10ª. Queste società realizzano, complessivamente un fatturato superiore ai 3,2 miliardi, in diminuzione rispetto ai 3,6 miliardi del 2023. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Pmi: tengono i ricavi, danni dai dazi per 6 su 10 ilsole24ore.com/art/pmi-tengon… Vai su X
Parole, parole parole... Descrivere la qualità ed il valore di un evento al Podere degli Olmi, spesso è difficile, utilizzando solo le parole. Ma i fatti, quelli si... Grazie a tutti coloro che partecipano settimana dopo settimana, agli eventi che si tengono da noi; siete i - facebook.com Vai su Facebook
Tengono i ricavi, aziende in salute Ombre da caro-energia e mercati - In Top10 tre società del territorio: Eurovo, Bunge e Gruppo Villa Maria fatturano oltre 3 miliardi ... Secondo msn.com
Pmi: tengono i ricavi, danni dai dazi per 6 su 10 - 0, personale introvabile per il 40% del campione ... Come scrive msn.com
Mondadori, tengono i ricavi: la casa editrice della famiglia Berlusconi conferma la guidance 2025 - Il gruppo di Segrate controllato da Fininvest riduce leggermente l’utile a 51,7 milioni nei nove mesi. Si legge su milanofinanza.it