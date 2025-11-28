Tengono i ricavi aziende in salute Ombre da caro-energia e mercati

di Luca Dal Prato All’interno della classifica Top 500 Romagna sono presenti 184 società che operano nel territorio ravennate (rispetto alle 193 del 2023) ovvero il 36,8% delle aziende esaminate rispetto al 38,6% dello scorso anno. All’interno delle prime dieci posizioni sono presenti tre società insediate nel territorio ravennate – Eurovo s.r.l. in 7ª posizione, Bunge Italia S.p.A. in 9ª (che, singolarmente, superano il miliardo di euro di ricavi) e Gruppo Villa Maria S.p.A. in 10ª. Queste società realizzano, complessivamente un fatturato superiore ai 3,2 miliardi, in diminuzione rispetto ai 3,6 miliardi del 2023. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it