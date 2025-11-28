Tempo Scooter i romani indignati per lo sciopero

Iltempo.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parte oggi, Tempo Scooter, l'unico format che intervista le persone nel traffico di Roma da uno scooter sui temi più disparati. Il format in esclusiva per il Tempo Quotidiano e' ideato e condotto da Dejan Cetnikovic, il film maker e' Marco Chiodi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

tempo scooter i romani indignati per lo sciopero

© Iltempo.it - Tempo Scooter, i romani indignati per lo sciopero

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Tempo Scooter Romani Indignati