Parte oggi, Tempo Scooter, l'unico format che intervista le persone nel traffico di Roma da uno scooter sui temi più disparati. Il format in esclusiva per il Tempo Quotidiano e' ideato e condotto da Dejan Cetnikovic, il film maker e' Marco Chiodi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tempo Scooter, i romani indignati per lo sciopero