Tempi di attesa delle ambulanze in Italia | un’analisi approfondita della situazione attuale
L'analisi dei tempi di attesa delle ambulanze in Italia evidenzia significative disparità regionali, rivelando criticità nel sistema sanitario. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it
Leggi anche questi approfondimenti
Liste d’attesa, una risonanza da fare “in tempi brevi” fissata tra dieci mesi La segnalazione di una cittadina messinese: "Ho rifiutato l'esame in provincia e l'altra data disponibile, al Policlinico, è nel 2027"... - facebook.com Vai su Facebook
Indennizzo tempi di attesa autotrasporto: pressioni e minacce agli autotrasportatori dlvr.it/TPVRkH #CAMION #autotrasporto #autotrasportatori #indennizzo Vai su X
Tempo di attesa di una ambulanza, a Catanzaro mediamente mezz’ora: tra i più alti d’Italia - I dati Agenas anticipati dal quotidiano Repubblica tracciano un quadro negativo per tutte le province calabresi su altri aspetti dell'assistenza sanitaria ... msn.com scrive
Calabria maglia nera per tempi attesa ambulanze - E' la Calabria la regione italiana in cui sono maggiori i tempi di attesa per l'arrivo di un'ambulanza dopo la chiamata con l'Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia che raggiunge i 35 minuti, ... Lo riporta reggiotv.it
Italia, ambulanze sempre in ritardo! Le città dove si rischia di più - La tempestività con cui i servizi di emergenza sanitaria rispondono alle chiamate di soccorso rappresenta un indicatore cruciale dell'efficacia e ... Si legge su thesocialpost.it