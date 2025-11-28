Tempesta d’amore, anticipazioni dall’1 al 5 dicembre. Maxi confessa a Katja che è stata lei a drogare Christoph. Mentre Ana deve ancora elaborare il fatto che Nicole non possa essere una donatrice, Philipp percepisce che qualcosa non va. Markus considera assurda l’accusa di Christoph di averlo drogato ed è sollevato che Katja non creda a Saalfeld. Nel frattempo Maxi è sempre più logorata dai sensi di colpa, . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Tempesta d’amore, anticipazioni al 5 dicembre: Maxi confessa tutto a Katja