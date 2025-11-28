Tempesta d’amore anticipazioni al 5 dicembre | Maxi confessa tutto a Katja
Tempesta d’amore, anticipazioni dall’1 al 5 dicembre. Maxi confessa a Katja che è stata lei a drogare Christoph. Mentre Ana deve ancora elaborare il fatto che Nicole non possa essere una donatrice, Philipp percepisce che qualcosa non va. Markus considera assurda l’accusa di Christoph di averlo drogato ed è sollevato che Katja non creda a Saalfeld. Nel frattempo Maxi è sempre più logorata dai sensi di colpa, . 🔗 Leggi su 2anews.it
Leggi anche questi approfondimenti
Io sono tutto l’amore che ho dato Tutto l’amore incondizionato L’imbarazzo dietro al vanto Un sorriso dentro al pianto Io sono tutto l’amore che ho dato Mare in tempesta e cielo stellato Poco prima di uno schianto Un sorriso dentro al pianto #unsorrisodentroalp - facebook.com Vai su Facebook
"Io sono tutto l'amore che ho dato Tutto l'amore incondizionato L'imbarazzo dietro al vanto Un sorriso dentro al pianto Io sono tutto l'amore che ho dato Mare in tempesta e cielo stellato Poco prima di uno schianto Un sorriso dentro al pianto" @frankgabbani in Vai su X
Anticipazioni Tempesta d’amore dal 1 – 5 dicembre 2025 - Scopri tutte le novità e le anticipazioni della soap tedesca Tempesta d’amore, leggi le trame dal 1 al 5 dicembre 2025 su Rete 4. Segnala tvserial.it
Tempesta d’amore, anticipazioni dall’1 al 5 dicembre 2025 - Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 1 a venerdì 5 dicembre 2025 Mentre Ana deve ancora elaborare il fatto che Nicole non ... Da msn.com
Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 1° al 5 dicembre 2025: Maxi confessa tutto a Katja, Markus innocente - Vediamo insieme che cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete 4, dal 1° al 5 dicembre 2025. Segnala msn.com