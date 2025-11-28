Temperature sotto la media | come si chiuderà novembre

L'inverno è alle porte (quello meteorologico debutta lunedì 1° dicembre) ma il freddo, quello vero, è già arrivato sul nostro Paese da circa una settimana con temperature massime e soprattutto minime anche al di sotto delle medie stagionali a causa della doppia irruzione gelida, prima quella artica e poi l'altra entrata da Est dalla "Porta della Bora". Nessuna mitezza in vista, tra l'altro, nemmeno per i prossimi giorni. Cosa accadrà alle temperature. Per fare alcuni esempi, 24 ore fa Bolzano ha fatto registrare -4°C di minima, Asti e Cuneo -1°C, 0°C a Torino, Bergamo e Cremona, 1°C a Milano, Monza e Varese per citare gli esempi più eclatanti.

