Tellynonpiangere fa litigare il permaloso Gabbani e Lauro Rob e PierC devono vincere | le pagelle della semifinale di X Factor 2025
Milano, 27 novembre 2025 – Doppia eliminazione nella semifinale di X Factor 2025, che ha visto la gara divisa in due parti: quella nella quale i concorrenti sono stati accompagnati dall’orchestra e la seconda più tradizionale. Le pagelle della puntata di giovedì 27 novembre di X Factor chiaramente non tengono conto dello stucchevole buonismo di quasi tutti i commenti dei giudici. Che ormai in questa fase sono altamente superflui e inattendibili. PierC: voto Ma spettinatelo un po’. PierC è bravissimo. E lo sappiamo, come lo abbiamo saputo di Delia, dal minuto 1 di questa diciannovesima edizione di X Factor. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Proviamo a fare il punto sugli inediti di #XFactor senza litigare. Piccola premessa: alle 23.45 sono crollata di noia e di stanchezza e mancavano ancora tre cover…ma stamani ho recuperato il finale.
