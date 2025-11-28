Teatro Verdi di San Severo stagione 2025 2026 | Leo Gassmann e Sabrina Knaflitz in scena con ‘Ubi Maior’

Prende il via venerdì 5 dicembre alle 21la stagione teatrale 2025-2026 organizzata dal Comune di San Severo in collaborazione con Puglia Culture. Sul Palco del Teatro Comunale Giuseppe Verdi andrà in scena ‘Ubi Maior’ di Franco Bertini con Leo Gassmann, Sabrina Knaflitz, Barbara Begala e Matteo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

