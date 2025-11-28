Teatro Goldoni martedì 2 dicembre Silvio Orlando in Ciarlatani

28 nov 2025

Secondo appuntamento per la Stagione di Prosa del Teatro Goldoni, che martedì 2 dicembre, alle 21, vedrà in scena “Ciarlatani”, spettacolo scritto e diretto dal drammaturgo spagnolo Pablo Remón, vincitore del Premio Nacional de Literatura Drama?tica 2021, e interpretato da Silvio Orlando con. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

