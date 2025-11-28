Teatro dialettale a Orsogna | si parte con la messa in scena di Ma come si chiame?
Orsogna si prepara ad accogliere una nuova stagione di teatro dialettale all’insegna della convivialità, della cultura popolare e dello humour. Presso il Teatro Camillo De Nardis prende il via il cartellone 20252026, promosso da I Guardiani dell’Oca con la direzione artistica di Zenone Benedetto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
