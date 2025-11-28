Teatro del Maggio | Brunello Krylov e l’Orchestra del mare per i laboratori di liuteria delle carceri

Firenzepost.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ricavato va al progetto Metamorfosi, aiutando a finanziare i laboratori di liuteria nelle carceri di Opera, Secondigliano, Rebibbia e Monza L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

teatro del maggio brunello krylov e l8217orchestra del mare per i laboratori di liuteria delle carceri

© Firenzepost.it - Teatro del Maggio: Brunello, Krylov e l’Orchestra del mare per i laboratori di liuteria delle carceri

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Teatro Maggio Brunello Krylov