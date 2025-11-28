Teatro del Maggio | Brunello Krylov e l’Orchestra del mare per i laboratori di liuteria delle carceri
Il ricavato va al progetto Metamorfosi, aiutando a finanziare i laboratori di liuteria nelle carceri di Opera, Secondigliano, Rebibbia e Monza L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
