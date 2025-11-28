Taylor Swift pubblica The Fate of Ophelia The Chainsmokers Remix

Taylor Swift pubblica oggi in digitale The Fate of Ophelia (The Chainsmokers Remix). È disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali The Fate of Ophelia (The Chainsmokers Remix), la nuova versione del brano di Taylor Swift tratto dall’album The Life of a Showgirl, uscito lo scorso 3 ottobre e certificato disco d’oro in una sola settimana. Il remix, reso disponibile per il download nei giorni scorsi, arriva ora in digitale in bundle con la canzone originale The Fate of Ophelia e il già edito The Fate of Ophelia – Alone in My Tower Acoustic Version. Il brano domina anche nelle radio italiane. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Taylor Swift pubblica The Fate of Ophelia (The Chainsmokers Remix)

