Tatiana Tramacere chi è la 27enne scomparsa da giorni | Ogni informazione è utile
La scomparsa di una ragazza di 27 anni sta generando un crescente senso di apprensione a Nardò e in tutto il Salento. Della giovane non si hanno più notizie dal pomeriggio del 24 novembre, quando si è allontanata dalla sua abitazione intorno alle 15:30 senza lasciare alcun segno che potesse far intuire la destinazione o le sue intenzioni. Le ore trascorse da allora non hanno prodotto risposte, solo una crescente inquietudine che ha spinto le autorità a intensificare ogni possibile sforzo per ritrovarla. Nel pomeriggio del 27 novembre, a Lecce, la prefettura ha convocato un tavolo tecnico per fare il punto sulle ricerche e coordinare le operazioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
