Tassisti abusivi la Lega che applaude l' Amministrazione Lo Russo | Controlli decisamente aumentati

Torinotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Amministrazione del sindaco Stefano Lo Russo, quanto mai oggi, con l'esplosione della bufera sul mercato del Barattolo, ha qualche problema di relazione con la Lega, con il capogruppo in Sala Rossa, Fabrizio Ricca. Però lunedì 24 novembre, durante la sessione delle interpellanze che precede il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Tassisti abusivi, Porcedda: "Intensificati controlli fuori locali, discoteche e stadi" - Maccanti (Lega): "Netto miglioramento rispetto 2024" L'Amministrazione del sindaco Stefano Lo Russo, quanto mai oggi, con l'esplosione della bufera ... torinotoday.it scrive

Tassisti abusivi, giro di vite dei Civich davanti alle discoteche e all'Allianz stadium - A fornire i dati l'assessore comunale alla Sicurezza Marco Porcedda: sarà istituito un nuovo servizio di controllo da mezzanotte alle 7 di mattina ... Scrive torinoggi.it

Taxi abusivi: "Davvero troppi. Subito controlli" - E’ forte la risposta di Adamo Bernardi, assessore ai trasporti, che si è attivato dopo il racconto di una ... Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Tassisti Abusivi Lega Applaude