Tassi di usura del 1200% arrestati madre e figlio

Tempo di lettura: 2 minuti Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Agropoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania – su richiesta di quest’Ufficio – nei confronti di 2 cittadini agropolesi, rispettivamente madre e figlio, indagati, in concorso, per il reato di usura e, solo per l’uomo, di tentata estorsione aggravata nei confronti di un loro concittadino. Il provvedimento cautelare ha ritenuto la sussistenza, allo stato, di gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati per aver concesso, dal mese di settembre 2024 fino al mese di aprile 2025, n. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tassi di usura del 1200%, arrestati madre e figlio

