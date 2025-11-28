Tardelli predica calma su David e Openda | Non basta un gol per cancellare i dubbi ma… Tirato in ballo Platini! Cosa ha detto la leggenda bianconera
Tardelli, leggenda della Juve, si è espresso così a proposito di David e Openda dopo i gol contro il Bodo Glimt. Tirato in ballo Platini. La notte di Champions a Bodø ha regalato alla Juventus tre punti e i primi sorrisi dei suoi nuovi attaccanti, ma il dibattito sul loro reale valore resta aperto. A intervenire sulla questione, con la saggezza di chi ha scritto la storia del club, è Marco Tardelli. L’ex centrocampista bianconero e Campione del Mondo 1982, intervenuto a La Stampa, ha analizzato il momento di Loïs Openda e Jonathan David, predicando calma e utilizzando un paragone illustre per invitare l’ambiente alla pazienza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
