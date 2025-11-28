Tanti ospiti attesi | da Topo Gigio a Orietta Berti Tra gli autori delle canzoni Giuliano Sangiorgi e Stefano Accorsi
I l Festival canoro per bambini più famoso e amato della tv – lo Zecchino d’Oro 2025 – torna con tre appuntamenti: due semifinali e una finale prevista per domenica 30 novembre. La prima semifinale – con i primi 7 bambini in gara – va in onda venerdì 28 novembre alle 17.05 su Rai 1. Sabato, alle 17.10, è il turno della seconda tornata di canzoni. Domenica, dalle 17.20 alle 20.00 su Rai 1, gran finale con il riascolto di tutti i brani e la proclamazione del vincitore o della vincitrice (conduce Carlo Conti). Le canzoni in gara sono 14 canzoni, spaziano da pop al reggae e dal rock al folk, e sono scritte anche da nomi di spicco della musica del cinema e della televisione. 🔗 Leggi su Iodonna.it
