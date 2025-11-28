Taglialegna di Polla morto in Basilicata indagini in corso per scoprire la causa del decesso

Continuano le indagini da parte dei carabinieri di Potenza sulla morte di Gerardo Adesso, il taglialegna di Polla, deceduto ieri nei boschi di Satriano di Lucania, in Basilicata, all'età di 51 anni. Due le ipotesi: malore o incidente sul lavoro.La tragediaGerardo Adesso, sposato e padre di due. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

taglialegna polla morto basilicataSatriano, boscaiolo morto a Satriano: giallo sulle cause del decesso - Gerardo Adesso è morto ieri mattina a Satriano di Lucania, in Basilicata, mentre si trovava sul luogo di lavoro, tra i boschi del piccolo comune al confine con la Campania. Secondo ilmattino.it

