Tadej Pogacar spiazza tutti | Ho sempre pensato che Giro d’Italia e Vuelta a España dovrebbero invertire le date

Una proposta che spiazza tutti, allo stesso modo di quando è in bicicletta e si toglie dalla ruota i suoi avversari. A Tadej Pogacar piace pensare e fare le cose diversamente dagli altri nel ciclismo e i risultati straordinari ottenuti a livello internazionale lo descrivono come uno dei corridori più forti che si siano mai visti. E così, il fuoriclasse sloveno ha espresso una valutazione curiosa e spiazzante nello stesso tempo a Cyclingnews. Si parla di un vero e proprio stravolgimento del calendario, una rivoluzione secondo cui Giro d’Italia e Vuelta a España dovrebbero invertire le loro date, ovvero scambiarsi di posto nello schedule annuale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tadej Pogacar spiazza tutti: “Ho sempre pensato che Giro d’Italia e Vuelta a España dovrebbero invertire le date”

