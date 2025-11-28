Szczesny torna sull’addio alla Juventus | Ho risarcito i bianconeri per la mia decisione Svelato il retroscena del suo primo anno a Barcellona

Szczesny, l'ex portiere rivela il retroscena finanziario: prima stagione al Barcellona gratis per risarcire la Juventus dell'addio. L'ex portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, ha svelato i retroscena della sua inaspettata partenza da Torino e del suo approdo al Barcellona in un'intervista rilasciata alla rivista polacca GQ. La sua decisione, apparentemente rapida, nascondeva un piano estremo: il ritiro dal calcio. Szczesny ha confessato di non aver perso la passione per il calcio, ma di non essere entusiasta delle offerte ricevute da altri club nella top ten. Le proposte non vertevano su un aumento di prezzo, e lui non voleva giocare solo per soldi.

