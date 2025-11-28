Szczesny | Per un anno ho giocato gratis al Barcellona dovevo restituire i soldi alla Juventus
Wojciech Szczesny ha svelato un nuovo aneddoto sul suo rocambolesco ritorno al calcio giocato: "Non è che avessi perso amore per il calcio, è che non mi interessavano le offerte dei top club, non sarei tornato per soldi". E così è stato: "Il primo anno ho giocato gratuitamente al Barça". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Perin, contratto a lungo termine. No al Genoa, via solo per una squadra che gioca in Europa! Alessandra Stefanelli per TuttoJuve Un anno fa Mattia Perin ha firmato un rinnovo a lungo termine con la Juventus, blindando il suo futuro fino al 2027. Proprio quest - facebook.com Vai su Facebook
Szczesny: "Alla Juventus ho dovuto girare tutto lo stipendio preso a Barcellona" - Il portiere polacco Szczesny si confessa a Gq, dal rapporto col padre al peso da dover tenere sempre sotto controllo, il retroscena dopo il ko con l'Inter e lo stipendio girato alla Juventus ... Riporta sport.virgilio.it
Szczesny tormentato dall’infortunio alle braccia: “Provo ancora dolore” - Szczesny è tornato a parlare di un infortunio subito nel 2008, che continua ancora oggi a ostacolare i suoi allenamenti ... Secondo msn.com
Dalla Juve al ritiro, poi il Barcellona. Szczesny rivela: "Grazie a mia moglie" - Non volevo farlo: mi stavo preparando a diventare un papà a tempo pieno che finalmente avrebbe aiutato a casa e si sarebbe ... Riporta tuttosport.com