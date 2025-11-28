Szczesny | Da bambino avevo paura che mio padre mi mettesse deliberatamente in imbarazzo in pubblico

Wojciech Szczesny, portiere del Barcellona, si è raccontato in un’intervista concessa ai microfoni di Gq Polonia. Tra i vari argomenti trattati, ci sono la parentesi alla Juventus, la rinascita al Barcellona e qualche aneddoto riguardante la sua vita familiare. Szczesny a tutto campo. Szczesny ha mosso i suoi primi passi nel grande calcio tra le fila dell’Arsenal. Durante la sua militanza nel club londinese s’infortunò gravemente rompendosi entrambi gli avambracci nel 2008. Da quel momento indossa una placca di metallo su ciascun avambraccio: «Arriva un momento durante l’allenamento in cui perdo completamente la sensibilità alle mani e non riesco nemmeno a tenere una borraccia a causa del dolore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

