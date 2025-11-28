Sydney Sweeney fotografata in piscina con Scooter Braun | le immagini che confermano tutto e che hanno sconvolto il web

La storia che circolava sottovoce da mesi ha finalmente trovato conferma visiva. Sydney Sweeney, la ventottenne star di Euphoria e The White Lotus, è stata fotografata in momenti di intensa intimità con Scooter Braun nella sua villa di Summerland Key, nelle Florida Keys. Le immagini, catturate lo scorso 23 novembre durante il weekend del Ringraziamento, mostrano un’evidente complicità tra l’attrice e il quarantaquattrenne manager musicale, noto per aver guidato le carriere di Justin Bieber, Ariana Grande e numerose altre star internazionali. I paparazzi hanno immortalato Sweeney in un audace costume intero bianco con profonda scollatura, mentre si godeva una giornata di sole a bordo piscina insieme a Braun e un gruppo di amici. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Sydney Sweeney fotografata in piscina con Scooter Braun: le immagini che confermano tutto (e che hanno sconvolto il web)

