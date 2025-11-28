Swiatek | Mi piacerebbe perdere qualche torneo per imparare a gestire lo stress
La tennista ex numero 1 Iga Swiatek ha rilasciato un’intervista al Guardian. L’intervista a Swiatek. «Sceglierei sempre di vincere Wimbledon ogni anno. Ho pensato che avrei avuto bisogno di un altro paio di anni per imparare a giocare sull’erba. Ma mi sentivo benissimo. Abbiamo lavorato duramente prima di Wimbledon per cambiare alcuni schemi tattici che avevo anche nella mia testa e che non stavo usando negli anni precedenti. Sentivo, giorno dopo giorno, che avevo il mio gioco, e ho davvero sfruttato l’opportunità. Vincere lì ha cambiato tutto. Posso solo dire che questo torneo dimostra che il tennis è uno sport mentale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
